Younes kent vertrouwen van Bergkamp en blijft hopen op doelpunten

Waar Younes dit seizoen pas twee keer voor Ajax scoorde en dat in de Europa League, wist hij in de Nederlandse Eredivisie nog geen enkel doelpunt achter zijn naam te zetten. Waar nu Neres erbij komt, lijkt Younes zich daar geen zorgen om te maken.

Waar Cerny terug is van blessure en ook Traore terugkomt van de Afrika Cup, lijkt de concurrentiestrijd moordend bij Ajax. 'Van concurrentie word ik een betere speler, dat is duidelijk. Het is altijd goed om met goede spelers te trainen. Voor ons is het belangrijk dat Traoré en Cerny terugkeren. Dat is belangrijk voor ons.'

Waar de Duitse buitenspeler toch rustig moet gaan vrezen voor zijn basisplaats wanneer hij niet tot scoren komt in de Eredivisie, lijkt het kiezen of delen voor de Duitser. 'Natuurlijk ben ik daarmee bezig, het zit in mijn hoofd. Ik weet zelf dat het beter moet. Maar ik weet dat het weer gaat komen, daar heb ik vertrouwen in. Het is belangrijk dat ik weer terugkeer in de vorm van afgelopen jaar.'

