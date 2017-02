Blind bezoekt Cocu op Herdgang en herstelt relatie

Waar sinds eind 2015 de situatie tussen beide heren om de snijden was, is dat nu enigzins hersteld. Cocu kon het destijds niet vinden met de keuzes die Blind maakte bij Oranje (zoals het passeren van doelman Jeroen Zoet). Volgens de media was Blind donderdag op sportcomplex De Herdgang om om tafel te gaan met Cocu.

Waar Oranje maand tegen Bulgarije moet aantreden in de WK kwalificatie, wilde Blind het eens even hebben over zijn keuzes voor de selectie. Waar PSV inmiddels de grootste leverancier is voor Oranje met namen als Luuk de Jong, Jetro Willems, Marco van Ginkel, Bart Ramselaar en Zoet.

Brenet en Locadia lijken af te vallen, waar Locadia nog mag hopen na zijn revalidatie na zijn zware blessure.

