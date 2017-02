Achahbar lijkt ook bij PEC Zwolle op de bank te belanden

Waar PEC Zwolle slechts 300.000 euro neertelde voor Achahbar, leek de aanvaller van Feyenoord de redder in nood voor Ron Rans. Maar sinds de komst van Brock-Madsen is de oud Feyenoorder weer uit de spits verdwenen bij de Zwollenaren.

Waar Anchahbar het nog wel op andere posities mocht proberen bij PEC Zwolle, wist hij daar ook niet in te slagen. De overstap heeft dus niet uitgepakt zoals gehoopt, wat Van Bronckhorst betreurd. 'Je houdt spelers die voor Feyenoord hebben gespeeld altijd in de gaten. Of dat nou spelers zijn die al enige tijd weg zijn of pas net. Het blijven toch talenten uit de Feyenoord Academy en ik heb zelf met ze gewerkt. Bijvoorbeeld via nieuwsberichten blijf je die jongens toch in de gaten houden.'

