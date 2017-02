Debuut Krul bij AZ in topper tegen PSV aankomend weekend

Waar de keus om naar Ajax te gaan verkeerd uitpakte, wilde Bosz niet wijken van zijn nummer 1 Onana en kwam Krul dus alsnog op de bank terecht na zijn herstel. Waar AZ als redding kwam, voegt V.d Brom direct het daad bij zijn woord en zet hij Krul in de basis tegen PSV aankomend weekend.

'Het was een buitenkans om hem binnen te halen, als club en als trainer,' aldus V.d Brom in gesprek met AZTV. '"Natuurlijk zijn we aan de ene kant best tevreden over Sergio, maar aan de andere kant missen we nog steeds wat dingen bij Sergio. Tim kan ons met zijn ervaring in de Premier League helpen van zaterdag tot het einde van het seizoen. Hij speelt zaterdag tegen PSV. Duidelijk.'

