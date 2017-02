El Ahmadi klaar voor rentree: 'Ben alleen wat kilo's kwijt'

Waar Feyenoord de sterkhouder de afgelopen 3 duels heeft moeten missen, is er geen schade opgelopen en gaat Feyenoord nog steeds aan kop in de Eredivisie. 'Ik ben fit en heb alles gespeeld en iedere keer getraind. Natuurlijk ben ik blij dat ik heelhuids ben teruggekomen. Ik ben wel wat kilo's afgevallen, maar voel me volledig fit,' aldus El Ahmadi via het officiele clubkanaal.

Waar El Ahmadi met Marokko in de kwartfinale werd uitgeschakeld door nu finalist Egypte, doet hem dat nog steeds pijn. 'Het was zeker zuur, vooral ook omdat Egypte in de laatste paar minuten scoorde. Het kon beide kanten op. Het is jammer dat je die wedstrijd verliest, maar al met al kunnen we denk ik terugkijken op een goed toernooi.'

Ook liet El Ghazi weten dat de omstandigheden zwaar waren in Gabon, ook komt de middenvelder wat minder zwaar terug dan dat hij vertrok. 'Het was warm en de velden waren slecht. Het is de Afrika Cup. Daar komen andere dingen bij kijken en dat heeft ook wel zijn charme denk ik.'

