Klopp vraagt meer van Wijnaldum en legt lat hoger voor oud PSV-er

Tegen Liverpool jl woensdagavond was Wijnaldum met een rake kopbal goed voor de gelijkmaker en zijn derde treffer van het seizoen, eerder wist hij ook al in een grote wedstrijd tegen Manchester City tot scoren te komen. Eerder was hij alleen trefzeker in november tegen Watford.

'Oké, nu heeft hij gescoord tegen Manchester City en Chelsea en daarvoor tegen Watford, dat is lang geleden,' liet Klopp weten op de officiele clubwebsite. 'In een andere wedstrijd kreeg hij een goede kans in het strafschopgebied en we hebben gezegd dat hij zijn afronding moet verbeteren. Hij is een goede speler, daarom speelt hij hier.'

'Hij moet in het strafschopgebied zijn als er interessante situaties in het strafschopgebied zijn. We hebben Roberto Firmino, die vanaf de zijkant wel eens een voorzet geeft, maar dan is er niemand in het strafschopgebied. Dat slaat nergens op en Gini moet daar bij betrokken zijn. a, hij kan dit verbeteren, maar niet alleen dit. Hij is jong genoeg om nog veel te verbeteren.'

