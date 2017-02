Jurgen Locadia volledig fit, rentree wordt snel gemaakt

Jurgen Locadia is volledig fit en heeft donderdag al volop met de selectie meegetraind. Op social media en twitter liet Locadia weten dat hij fit genoeg is voor zijn rentree bij PSV, het is nu wachten op het definitieve groene licht van de medische staf dat Cocu hem mag opstellen.

Waar Locadia dit seizoen pas 4 duels speelde, raakte hij eind augustus geblesseerd bij PSV. Waar Cocu zit te smeken om aanvallende versterking lijkt Locadia zijn redder in nood te worden op weg naar de derde landstitel op rij voor de Eindhovenaren.

