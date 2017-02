Swansea wilde Lampard overhalen niet te stoppen

Swansea trainer Clement heeft nog met Lampard samengewerkt bij Chelsea en heeft een poging gedaan om de Engelsman over te halen door te gaan. Maar het mocht niet baten, de 38-jarige voetballer zette donderdag een punt achter zijn actieve loopbaan.

'Ik had het geweldig gevonden om hem hier te verwelkomen", zegt Clement tegen pers. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik het niet heb geprobeerd. Ik denk dat hij al in zijn hoofd had welke beslissing hij zou maken,' aldus Clement.

Zelfs als Lampard elders was verder gegaan had Clement achter zijn keuze gestaan, 'Het is geweldig om hem in actie te zien. Ik weet zeker dat hij de komende maanden nog met zijn hoofd bij voetbal zal zijn.' Lampard en Clement hebben tweeenhalfjaar samengewerkt bij Chelsea FC.

