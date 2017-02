Toon Gerbrands: 'Moeten AZ dit weekend aftroeven'

Waar Gerbrands praat over een leerzame en mooie periode in Alkmaar, is hij resultaatgericht en eist hij dat PSV de punten mee terug de bus inneemt. In gesprek met PSVTV laat Gerbrands weten: 'Zaterdag spelen we tegen AZ, het is voor mij dan de derde keer dat ik er terugkeer.'

'Ik heb daar twaalf prachtige jaren gehad, een mooie tijd van m'n leven, mooie dingen beleefd, prijzen gewonnen. Maar het blijft topsport. Als je ergens weggaat, doe je de deur dicht en ga je het zo goed mogelijk proberen te doen bij een andere club.'

'Ik heb tot nu toe vijf keer tegen ze gespeeld (als directeur van PSV, red.). Drie keer hier, twee keer daar. Vijf keer gewonnen. Dat is een mooi rijtje. Ik gun AZ heel veel, maar in de wedstrijden dat wij tegen ze spelen wil ik toch dat PSV wint en ik hoop ook dat we hoger dan AZ eindigen. Dat is een beetje hoe het in de topsport werkt als je ergens weggaat,' besluit Gerbrands.

