Aguero spreekt drugsgebruik tegen: Weet van niks

Waar de Argentijnse politie een onderzoek is gestart, is er een familielid van Aguero opgepakt. Het gerucht gaat rond dat het zou gaan om de gevonden softdrugs en een aantal wapens. De oma van Aguero woont in de wijk Quilmes.

'Normaal gesproken reageer ik niet op geruchten, maar omdat mijn familie erbij wordt betrokken voel ik me gedwongen. Ik zal en wil dit niet laten gaan,' laat de Argentijnse aanvaller weten via social media.

'De verhalen die in de media de geruchten de ronde doen zijn incorrect. De grootouders aan mijn vaders kant zijn helaas overleden. De grootouders van mijn moeders kant leven in Tucuman.'

