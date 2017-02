FC Barcelona stelt Ronaldinho aan als ambassadeur

Via de officiele website laat FC Barcelona weten dat Ronaldinho is aangesteld als ambassadeur ter promotie van allerlei eventen binnen de club. Tevens zal Ronaldinho regelmatig meedoen met FC Barcelona.

Waar Ronaldinho in zijn tijd bij FC Barcelona uitgroeide tot een held, ging hij daarna terug naar zijn vaderland waar hij niet wist te slagen. Waar Ronaldinho in 2015 nog zeven officiele duels speelde voor Fluminense, kwam hij daarna uit voor Queretaro in Mexico, Atlético Mineiro en Flamengo in Brazilië.

