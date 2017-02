In 2012 wist de UEFA al een overeenkomst af te sluiten dat er in totaal 150 miljoen gereserveerd zou worden voor clubs die spelers afstonden voor EK Kwalificatieduels en duels op het eindtoernooi.

Van de 150 miljoen was 50 miljoen voor clubs die spelers in het seizoen 2014/2015 en 2015/2016 hebben afgestaan voor het spelen van de EK Kwalificatiewedstrijden. De resterende 100 miljoen wordt uitgekeerd aan clubs die hun spelers hebben laten meedoen op de eindrondes zelf.

De clubs hebben een bedrag gekregen per speler die een EK Kwalificatiewedstrijd hebben gespeeld, tevens nog een vast bedrag per speler hoeveel dagen deze op het eindtoernooi aanwezig was.

De Turijnse grootmacht Juventus heeft hiervan het meest geprofiteerd, zij krijgen maarliefst €3.484.875,38 overgemaakt van de UEFA. Voor de rest maken clubs als Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Bayern München, Real Madrid, Arsenal, FC Barcelona, AS Roma en Southampton de top 10 vol.

Voor Nederlandse clubs kreeg Ajax een vergoeding van €523.572,43 euro overgemaakt, voor andere Nederlandse clubs als Almere City, AZ, FC Emmen, FC Den Bosch, FC Twente, Feyenoord, NAC, NEC, PEC Zwolle, PSV, SC Cambuur, sc Heerenveen, Vitesse, VVV en Willem II krijgen zij een nog onbekend bedrag door de UEFA overgemaakt.

Op het EK van 2020 is al een bedrag gereserveerd van 200 miljoen euro.

Reageer op 641 clubs financieel opgevangen voor afstaan spelers EK