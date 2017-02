Waar Narsingh en Jozefzoon, Beto da Sila en Poulsen vertrokken bij de regerend landskampioen, kwam er niemand voor terug behalve Van Ginkel. Het lijkt volgens het Eindhovens Dagblad een knotsgekke transferzomer te worden voor PSV en Technisch directeur Marcel Brands bij PSV.

Waar het nieuwsblad spreekt van een explosieve transferzomer, kan er voor Marcel Brands een ware opdracht klaarliggen die nu al wordt bestempeld als onhandelbaar. Waar het wel eens zo kan zijn dat Jeroen Zoet, Jetro Willems, Santiago Arias, Héctor Moreno, Nicolas Isimat-Mirin, Guardado, Davy Pröpper, Siem de Jong en huurling Van Ginkel bezig zijn aan hun laatste seizoen in Eindhoven, wordt het voor Brands mission impossible aankomende zomer.

'Een groot deel van de selectie is na dit seizoen normaal gesproken klaar in Eindhoven en een grootscheepse verbouwing in alle linies ligt voor de hand,' aldus het Eindhovens Dagblad. Waar ook nog eens bijkomt dat PSV moet kijken wat het moet doen met Adam Maher, Marcel Ritzmaier, Jordy de Wijs en Rai Vloet die momenteel allemaal worden verhuurd.

Reageer op Stille winterse transfermarkt PSV stilte voor storm