Waar de Limburgse club op haar eigen website laat weten dat er geen ruimte is voor racisme binnen de club, willen de Limbers direct afstand doen van de uitlatingen die zijn binnengekomen aan het adres van Anelka. Joodse organisaties veroordelen zijn komst naar Roda JC.

Waar Anelka in 2013 in opspraak kwam na het merkwaardig juichen (omgekeerde nazigroet), leverde dat de Fransman een schorsing van 5 duels op. De Joodse organisaties spreken nu dan ook over een schande dat Roda JC hem binnen heeft gehaald.

'oda JC is een club van het volk. De club van Kerkrade, van Parkstad en van Limburg. Iedereen is welkom, ongeacht ras, afkomst, sekse. Voor racisme is bij Roda JC geen plaats. Wij hebben spelers met allerlei achtergronden en afkomst. Onze streek is een streek waar we van oudsher zijn gewend om 'Koempels' uit de hele wereld te integreren en onderdeel van ons DNA te laten zijn.'

Reageer op Roda JC reageert op ophef rondom aanstelling Anelka