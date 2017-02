Waar onze eigen minister president Rutte een intervieuw heeft met een Ajax supporter, gaat hij doodleuk op de foto met het Ajax shirt. Of dit voor hem juist voordelig of nadelig gaat uitpakken zullen we vanzelf zien. Wellicht kost hem dit zetels met de stemrondes.

Onze ePlayer @KoenWeijland werd vandaag geïnterviewd door @MinPres. Uiteraard nam hij nog een cadeau voor hem mee! 🎙🎮 pic.twitter.com/OHtB7zYoHS — Ajax eSports (@AFCAjax_eSports) 1 februari 2017

Reageer op FOTO: Rutte op de foto met Ajax shirt