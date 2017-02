Griezmann heeft al akkoord met Manchester United

De Franse aanvaller van het Spaanse Atletico Madrid lijkt een persoonlijk akkoord te hebben met het Engelse Manchester United, hierbij lijkt de transfer van de spits een heel stap dichterbij dan gedacht.

Het Franse medium weet te melden dat Griezmann bij United tussen de 17 en 21 miljoen per jaar kan gaan verdienen. Dit salarisstrookje is vergelijkbaar met dat van zijn landgenoot Paul Pogba. Over de transfersom is er nog geen nieuws, maar het lopende contract zal moeten worden afgekocht door Mourinho en Co.

Mourinho kan Griezmann wel gebruiken, daar waar Zlatan er momenteel alleen voor zorgt dat United aan haar doelpunten komt. Slechts 33 keer wist United pas te scoren dit seizoen, terwijl Griezmann er in Spanje al 52 heeft gemaakt in een tijdsbestek van 94 duels.

