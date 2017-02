VIDEO: Messi en Suarez slopen Atletico in halve finale Copa del Rey

Waar FC Barcelona een voetballesje gaf aan Atletico Madrid woensdagavond in de halve finale van de Copa del Rey, was het genieten geblazen. Waar eerst Luis Suarez met een prachtige solo achtie de gehele defensie te kijk zette en netjes afrondde, was het daarna de beurt aan Lionel Messi met een scnoeiharde pegel. Zie onderstaande fragmenten.

Hier zet Suárez en Godín én de voorheen waterdichte defensie van Atleti voor paal: #copadelrey #ziggosport #atlbar pic.twitter.com/LW2pUnvFCx — Ziggo Sport Totaal (@ZiggoSport) 1 februari 2017

