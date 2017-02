Cocu: 'Voor PSV niet haalbaar om aanvallende versterking te halen'

Waar PSV trainer Cocu graag nog een aanvallende versterking had gezien voor bij zijn selectie voor de tweede competitiehelft, is het daar niet van gekomen. Nu de transferdeuren zijn gesloten, moet PSV roeien met de riemen die het nu heeft. Waar Cocu zekerheid wilde en alleen wilde gaan voor een aanvallende versterking met het oog op de toekomst, is Brands daar niet in geslaagd.

'Wie de afgelopen jaren ons transferbeleid een beetje gevolgd heeft, ziet daarin wel een bepaalde lijn en kan ook concluderen welke bedragen we maximaal uitgeven. Daar hebben we ons ook nu aan gehouden,' zo laat trainer Cocu weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

