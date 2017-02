Neres moet goede begeleiding krijgen, vooral om verleidingen te weerstaan

Waar Wamberto tussen 1998 en 2003 het shirt van Ajax droeg, wist hij in het seizoen 2000/2001 de dubbel te behalen met de Amsterdamese topclub. Wamberto hoopt dan ook van harte dat Neres goed wordt begeleid bij Ajax. 'Ik deed dat toen Maxwell bij Ajax kwam. Toen heb ik hem vanaf het begin onder mijn hoede genomen en hem wegwijs gemaakt. Dat heeft hij gewaardeerd.'

Wamberto hoopt dan ook dat Neres onder iemands gezag komt te staan en er goed zicht op hem wordt gehouden. 'Het is straks belangrijk dat een andere speler dat ook bij Neres doet. Bijvoorbeeld één van die Colombiaanse jongens Spaans lijkt op Portugees. Neres spreekt geen Engels.'

'Hij moet oppassen straks voor de avonden in Amsterdam. Het is heel verleidelijk om elke dag op stap te gaan. Hij krijgt veel aandacht, iedereen vindt hem aardig. Maar ik heb er vertrouwen in dat die jongen zich daar niet toe laat verleiden,' aldus de oud Ajacied.

