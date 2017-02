Ajax vangt vertrek Tim Krul intern op

Waar Ajax de doelman Norbert Alblas door heeft geschoven naar het eerste, speelt het hiermee in op het vertrek van Tim Krul naar AZ. Na het vertrek van Krul kon Bosz nog maar beschikken over selectiekeeper Onana en reservedoelman Boer. Met de komst van Norbert Alblas heeft Bosz alles weer op orde.

De 22-jarige doelman Norbert Alblas schuift door van Jong Ajax naar het eerste elftal, dit seizoen kwam Norbert Alblas in 7 duels in actie in de Jupiler League voor het beloftenelftal van de Amsterdammers. In 2011 wist Ajax hem gekscherend weg te kapen uit de jeugdopleiding van AZ.

