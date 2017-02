Advocaat haalt oud PSG verdediger V.d Wiel weer bij selectie Fenerbahce

Waar halverwege december Advocaat nog liet weten dat het duo beter een andere werkgever kon gaan zoeken, is het amper anderhalve maand later weer allemaal koek en ei bij Fenerbahce. Woensdag stond het duo gewoon weer met de selectie op het trainingsveld.

Advocaat heeft over zijn hart gestreken en het gedrag van beide vergeven, waardoor Eminike en V.d Wiel weer in genade werd teruggehaald bij de selectie van de Turkse grootmacht. Advocaat was van mening dat de straf die beide hebben gevoeld nu lang genoeg heeft geduurt en laat ze de tweede seizoenshelft gewoon weer aansluiten bij de selectie.

