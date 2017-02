Ivanovic verlaat Chelsea voor Russisch Zenit

Waar de nieuwe trainer van Chelsea een 3-4-3 opstelling hanteert, viel Ivanovic voor het eerst sinds jaren buiten de boot wanneer het aankwam op een basisplaats. Ivanovic trok hieruit zijn eigen conclusie en wil verder af gaan bouwen en kiest voor een vertrek naar Rusland.

'Ik hoop in Rusland weer aan spelen toe te komen. Ik ben gemotiveerd denk nog een paar jaar op topniveau mee te kunnen,' laat Ivanovic weten op de clubwebsite van Zenit. Daar waar Ivanovic in 2008 overkwam van Lokomotiv Moskou is de Russische competitie hem niet vreemd.

