Recordaantal winterse transfers geteld bij de KNVB

Waar er maarliefst 151 winterse transfers door de KNVB zijn genoteerd, is dit een nieuw record. Het oude record van 142 transfer dateert uit het seizoen 2008/2009. Van de 151 transfers verlieten maarliefst 58 spelers de Nederlandse velden, terwijl er juist 60 de Nederlandse velden komen trotseren. Binnenlandse transfers waren er minder, slechts 33.

In de 151 getransfereerde spelers ging het bij 53 spelers om een verhuurperiode, daar waar Brama de overstap op 3 januari maakte naar PEC Zwolle en daarmee het spits afbeet. Oosterwijk was gisterenavond om 23.59 de laatste die een overstap maakte, hij verruilde FC Twente in voor NAC.

