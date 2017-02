Wijnaldum niet tevreden na 1-1 tegen Chelsea

'We hebben hard gewerkt en goed gespeeld en maar ondanks alles toch maar één punt gepakt', laat de middenvelder van Liverpool op Twitter weten.

Toch was he Wijnaldum die dinsdag verlies voorkwam. In de tweede helft kopte de Nederlander de gelijkmaker binnen. Daarna stopte Simon Mignolet ook nog eens een doelman van Diego Costa.

Chelsea kwam op voorsprong uit een vrije trap van David Luiz. Dat was nog voor rust. Eigenlijk zou Liverpool dus wel tevreden moeten zijn met een 1-1.

