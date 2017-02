Roda JC neemt Anelka in dienst

De voormalige international van Frankrijk en oud-speler van onder andere Real Madrid, Arsenal, Chelsea en Manchester City is onderdeel van het project dat de nieuwe mede-clubeigenaar Aleksei Korotae heeft opgestart.

Anelka verricht momenteel advieswerk voor de Zwiterse Rus. Beiden zullen deze week afreizen naar Kerkrade, waarna de exacte taken worden besproken.

De ex-aanvaller zal zich gaan richten op de Voetbalacademie. Ook wordt hij adviseur op de Franse voetbalmarkt. Het aantrekken van Lyes Houri (21) gebeurde al op advies van Anelka.

Technisch directeur Ton Caanen is verheugd over de komst van de Franse vedette die hij ontmoette in Dubai. 'Ik had meteen het idee dat ik niet alleen te maken had met een ex- topvoetballer, maar ook met iemand die een zeer interessante gedachte heeft over het voetbal in het algemeen. We zijn natuurlijk trots dat we iemand van zijn kaliber aan onze organisatie kunnen toevoegen.'

