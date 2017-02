Kezman van de troon gestoten door Neres

De buitenspeler die overkwam van Sao Paulo stoot daarmee Mateja Kezman van de eerste plek. De Serviër werd in 2000 door PSV voor 11,3 miljoen euro van Partizan Belgrado gekocht.

Neres is niet de duurste transfer in Nederland. In 2008 was namelijk Miralem Sulejmani de duurste binnenlandse transfer. De Amsterdammers betaalden 16,25 miljoen euro aan Heerenveen.

Het aankoop bedrag van Neres kan de komende jaren nog wel oplopen tot vijftien miljoen euro. Dit vanwege eventuele bonussen.

