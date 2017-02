Luciano Narsingh bewijst direct zijn waarde bij debuut Swansea City

In het thuisduel tegen Southampton viel de buitenspeler na een dik uur spelen in, daar waar hij 10 minuten nodig had om Sigurdsson in stelling te brengen om de winnende treffer te laten maken. Een gouden wissel dus en een prima debuut voor Luciano Narsingh bij zijn nieuwe werkgever.

Waar bij de tegenstander Fer en Clasie meespeelde, kende zij geen allerbeste wedstrijd en werden voor tijd naar de kant gehaald. Ook de andere Nederlander Van Aanholt kende bij Crystal Palace een prima debuut met een 2-0 overwinning op Bournemouth.

