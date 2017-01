BIZAR: FC Groningen Fanatics stopt per direct na gestolen spandoek

Waar het Spandoek van de Groningense aanhang is gestolen door Tjibbe’s, stopt de aanhang per direct. Dat is de erecode onder fanatics. Waar vele nu bang zijn voor een 'explosie' in het stadion van het sfeervak, is dat zeer begrijpelijk.

De Z-siders van FC Groningen laat via twitter weten: 'Als dit vroeger was gebeurd, dan bleef er niets over van dat hele dorp.' Dat de club nu landelijk voor lul staat doet de supporters pijn. De aanhang van FC Groningen stond ooit te boek als harde kern waar je liever geen mot mee moest hebben.

Er is nog geen uitleg gegeven, maar het doet heel erg veel pijn om zo te grazen genomen te worden.

