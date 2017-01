Juventus verhuurt Bouy opnieuw aan PEC Zwolle

De 23-jarige middenvelder kwam voor de winterstop uit voor Palermo, maar keerde vorige maand terug naar Juve. PEC Zwolle gooide direct het lijntje uit om Bouy opnieuw te huren.

Technisch directeur Gerard Nijkamp zag een optie in de huur van Bouy. Inmiddels is de speler gearriveerd in Zwolle en traint hij mee. 'Het klopt dat een overgang eerder niet meer aan de orde was, maar Ouasim nam zelf contact op met de club', laat Nijkamp aan VI weten. 'We huren hem voor een half jaar en kijken vervolgens wat het voor de toekomst betekent. Ouasim is een goede versterking voor PEC.'

Nijkamp verwacht verder geen inkomende transfers meer in Zwolle. 'We hebben ons in elke linie versterkt en zijn daar erg content mee. Vandaag gaan we nog kijken of het mogelijk is om enkele spelers die weinig uitzicht hebben op speeltijd, onderdak te bieden.'

