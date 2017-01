El Ghazi gaat voor Champions League met Lille OSC

El Ghazi is de zesde Nederlander die voor Lille gaat spelen. Eerder speelden namelijk Wilhelm van Lent, Cor van der Hart, Cees van Kooten, Addick Koot en Patrick Kluivert er al.

'Ik ben zeer vereerd dat ik in de voetsporen van het monument Kluivert treed. Het is nu aan mij te laten zien wat ik waard ben', zegt El Ghazi na het afronden van zijn transfer van Ajax naar Lille.

De 21-jarige aanvaller tekende tot medio 2021 voor LOSC. 'Vanaf de eerste gesprekken had ik direct al een heel goed gevoel. Ik weet dat Kluivert en Eden Hazard hier hebben gespeeld. Dat zijn grote namen en dat betekent dat Lille een grote club is. Ik kan niet wachten om te beginnen.'

El Ghazi neemt zijn internationale ervaring mee. 'Ik wil me ontwikkelen en ik denk dat dit de perfecte club voor mij is. Het spelen in de Champions League met Lille is een doel. Ik zal er alles aan doen om dat te bereiken. Ik hoop dat we samen geschiedenis kunnen schrijven.'

'Ik heb vertrouwen in mezelf. Ik voel geen druk, ik wil gewoon mijn kwaliteiten laten zien. Ik zal nog wel beetje tijd nodig hebben om me aan te passen.'

