Vermeer wil voor basisplek gaan bij rentree Feyenoord

Waar de doelman na 9 maanden blessureleed klaar is voor zijn rentree in het eerste van Feyenoord, legt de oud Ajacied de lat direct hoog voor zichzelf en de toekomstig Eredivisie kampioen. 'Succes? Welk succes? Succes vieren we pas als we straks daadwerkelijk op de Coolsingel staan en het is nog een eind daar naar toe.'

Waar Feyenoord doelman Jones haalde als stand in voor de geblesseerde Vermeer, lijkt de Nederlander zichzelf weer in de basis te willen gaan spelen en wil hij trainer Van Bronckhorst gaan overtuigen van zijn kunnen. Een plek op de bank is dan niet waar Vermeer voor gaat. 'Natuurlijk kan dat, want Brad doet het heel goed, maar ik denk zo niet. Toen ik de vorige keer net hersteld was, raakte bij Ajax Maarten Stekelenburg geblesseerd en moest ik meteen aan de bak. Ik wil er maar mee zeggen dat je gewoon moet zorgen dat je klaar bent als de ploeg je nodig heeft.'

Waar Vermeer in Antwerpen bij MovetoCure werkte aan zijn herstel, geeft hij tekst en uitleg waarom hij juist bij onze zuiderburen te werk ging. 'De vorige keer deed ik dat bij de club, maar het doet pijn als je dan steeds je ploeggenoten zich ziet voorbereiden op wedstrijden.'

'Daarom koos ik voor Antwerpen. Ik trainde iedere dag tussen allerlei andere topsporters, volgens een methode die mij wel beviel. Toen ik na al die maanden terugkeerde op het veld, voelde het niet of ik aan ook maar iets van snelheid, fitheid of reactievermogen had ingeboet. Daarbij voel ik me veel fitter, droger dan ik ooit was. Een blessure komt altijd verkeerd uit en ik heb nu twee zware achter de rug, maar ik ben ervan overtuigd dat ik er fysiek en mentaal sterker van ben geworden.'

