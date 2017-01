Oud Feyenoorder Boëtius in beeld bij Belgisch Genk

Het Belgische RC Genk lijkt Boëtius op de rader te hebben, daar waar Albert Stuivenberg de hoofdtrainer is van Genk, is dat de oud trainer van Oranje onder 17 waar de Feyenoorder hem nog kent en dus herenigd kan worden. Waar Bailey deze week vertrok bij het Belgische Genk en koos voor een avontuur in Duitsland bij Leverkusen, moet Boëtius de plek op gaan vullen van het talent.

Waar beide ploegen nog onderhandelen over de huurconstructie van Boëtius, moet dat binnen 48 uur worden voltrokken en kan Boëtius uitkijken naar een nieuw avontuur bij onze zuiderburen.

Daar waar Boëtius in 2015 vertrok bij Feyenoord en een contract tot medio 2019 tekende bij FC Basel, ontvingt Feyenoord een slordige 2 miljoen. Toch kon Boëtius zijn verwachtingen niet waarmaken bij FC Basel, waardoor hij nu voor een stap kan kiezen in de Belgisch League.

