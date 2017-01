'Maar het afronden van het papierwerk wordt door de tijdsverschillen met Brazilië en Ecuador, waar David momenteel met Brazilië onder 20 aan het Zuid-Amerikaanse kampioenschap deelneemt, nog een hele klus.'

Braziliaanse media melden een akkoord oer de buitenspeler van Sao Paulo. Het blijkt echter nog niet afgerond te zijn, maar zal in de loop van de dag rond komen. Momenteel zijn er mondelinge akkoorden tussen Sao Paulo, Ajax en de speler in kwestie. 'Alle documenten kunnen dinsdag pas vanaf 15.00 uur in orde worden gemaakt en we hopen de deal rond 20.00 uur, 21.00 uur af te ronden.'

Neres kost Ajax 15 miljoen

Het bedrag ligt iets onder de 15 miljoen euro. Echter behoudt Sao Paulo wel twintig procent van de transferrechten van Neres. Wanneer de deal rond is heeft Peter Bosz eindelijk zijn gewenste versterking binnen.

Reageer op Ajax haalt met Neres vervanger voor op de flanken