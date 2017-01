Rentree Bale op lange baan, enkelblessure nog niet hersteld

Waar Bale eind november een enkelblessure opliep, sprak Real na zijn operatie uit dat de aanvaller begin februari weer in staat was om zijn rentree te kunnen maken. Waar de linkspoot al wel op het trainingsveld staat, lijkt een rentree in de wedstrijden nog niet te kunnen.

Coach Zidane liet maandag weten: 'Gareth zal iets langer moeten wachten voordat hij weer kan meedoen. Hij staat wel weer op het trainingsveld, dat is een goed teken. Maar we bekijken het stap voor stap en we maken niet te veel haast.'

Waar de pijlen nu worden gericht op half maart, kan Bale dan nog het returnduel in de Champions League achtste finales spelen tegen het Italiaanse Napoli.

