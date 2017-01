Serero houdt momenteel echter zelf de transfer tegen. Opmerkelijk is dat Roda JC, dat sinds vorige week deels in handen is van Aleksei Korotaev, de Zuid-Afrikaanse middenvelder hetzelfde salaris wil betalen dan dat hij in Amsterdam verdient.

Bij Ajax is Serero al enkele seizoenen niet meer een vaste waarde. Onder Peter Bosz is hij zelfs nog geen enkele keer in actie geweest. Bij de beloften speelde hij zelfs slechts maar twee keer.

Reageer op Serero weigert transfer naar Roda JC tot nu toe