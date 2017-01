Vitesse wil Diks speeltijd gunnen in Eredivisie

In Florence komt Diks amper aan spelen toe. Vitesse hoopt daarom de slag te kunnen slaan, zodat hij op niveau alsnog speelritme krijgt.

Volgens zaakwaarnemer Hakim Slimani zijn beide partijen in gesprek hierover. 'Beide partijen zijn in onderhandeling, ja. Het zou voor Kevin een goede zaak zijn als hij in zijn vertrouwde omgeving weer aan spelen kan toekomen.'

De twintigjarige rechtsback kwam in de Serie A twee keer als invaller in actie voor Fiorentina. Diks was in Arnhem nog van vaste waarde en liet zich altijd van zijn goede kant zien.

Eerder deze transferperiode haalde Vitesse al een oud-speler terug met Alexander Büttner. Hij kwam over van Dinamo Moskou.

UPDATE: Vitesse huurt Diks voor de rest van het seizoen van Fiorentina

