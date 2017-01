Waar het duel tussen Marokko en Egypte in de slotfase werd beslist door een late treffer van de Egyptenaren, is Marokko klaar in de Afrika Cup. Daar waar ze in Rotterdam Zuid niet manen om de uitschakeling, des te eerder keert middenvelder El Ahmadi terug naar Feyenoord.

Egypte gaat door de nipte 0-1 overwinning door naar de halve finale en treft daar Bukina Faso (waar de aanvaller van Ajax nog meespeelt). Daar waar Marokko genoeg kansen kreeg om te scoren, wilde de bal er maar niet in.

Waar de Egyptische doelman El Hadary nog geen doelpunt heeft hoeven te incasseren in het toernooi, wist hij in het verleden al vier keer het toernooi om de Afrika Cup te winnen met zijn land. Ook dit seizoen lijkt Egypte een grote kanshebber voor de winst.

Reageer op Feyenoord gaat El Ahmadi snel terugzien, Marokko klaar op Afrika Cup