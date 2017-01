De nummer 8 van het Championship liet Dijks echter niet los, daar waar de verdediger zelf vriendelijk bedankte voor de interesse. Waar Ajax de verdediger wilde verkopen, is het nu uiteindelijk tot een verhuur gekomen (zonder optie tot koop).

'Norwich City liet niet los,' aldus de zaakwaarnemer van Dijks. 'De trainer Alex Neil wilde hem koste wat kost hebben en trok Mitchell uiteindelijk over de streep.' Daar waar Dijks in eerste instantie geen trek had in het spelen op het tweede Engelse niveau. 'Nu gaat hij er alles aan doen om met Norwich te promoveren. En als dat lukt, kan de club hem alsnog kopen.'

'Het is voor Mitchell belangrijk dat hij speelminuten gaat maken. En bij Norwich City krijgt hij die kans.'

Reageer op Dijks toch op huurbasis naar Engels Norwich City