West Ham United haalt hard uit naar Payet: 'Niemand groter dan club'

Waar Payet na anderhalf jaar terugkeert op het oude nest, moest de Franse grootmacht maarliefst 29 miljoen euro neertellen voor de terugkeer van de aanvaller. Waar het bestuur van West Ham United de Franse aanvaller nog een flinke trap na geeft.

'We vinden het zeer teleurstellend dat Dimitri Payet niet net zoveel respect en betrokkenheid heeft getoond als de club en de fans voor hem,' aldus voorzitter Sullivan van West Ham United. 'Als bestuur wilden we hem eigenlijk niet verkopen om een voorbeeld te stellen. Geen speler is namelijk groter dan de club. Maar uiteindelijk hebben we hem toch laten gaan, op aandringen van onze manager en in het belang van de selectie.'

