Elia en Jørgensen waren zondagmiddag in de Kuip (waar al bijna een jaar lang niet verloren is) goud waard voor de Eredivisie koploper. Waar na donderdag het een en ander werd gezegd over Feyenoord, kunnen de Rotterdammers zich na de uitschakeling van de beker zich richten op de hoofdprijs dit seizoen.

Met Kuijt terug in de basis moest Feyenoord de drie punten in de eigen kuip veilig stellen, eerder zag het PSV al nipt winnen op bezoek in Almelo en eerder zondagmiddag Ajax met ADO spelen. Waar de thuisploeg hard moest werken voor het balbezit, waren de beginkansen voor de bezoekers.

Toch was het even wachten voordat Elia zichzelf liet zien, met een schitterende kapbeweging zette hij zijn directe tegenstander weg en stelde hij Berghuis in staat om de openingstreffer op zijn naam te zetten. Daarna was het aan de aangever zelf om de score te verdubbelen en wist Elia de 2-0 nog voor de thee op het bord te zetten.

Na rust wel Elia vervangen door Basaçıkoglu omdat zijn hamstringblessure erger was dan verwacht. Waar NEC de tweede helft de schade wilde beperken, kwam de bal van Basaçıkoglu op de lat terecht. Toch was het de Deen Jørgensen die de derde en vierde treffer maakte voor Feyenoord en hiermee na drie duels zonder doelpunt zichzelf weer liet zien.

Door de overwinning is Feyenoord weer een stapje bij de landstitel en veranderd er niks in de top 3 van de Eredivisie.

Reageer op Feyenoord wint ruim van NEC, Elia loopt hamstringblessure op