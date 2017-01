Waar Kasper Dolberg een van de doelpuntenmakers was voor Ajax, betekende dat voor hem weer eens een goal na 641 minuten droogte. Bosz was blij voor de jonge Deen en liet in gesprek met FOX weten: 'Dolberg betaalde het vertrouwen niet alleen terug met zijn goal, maar ook met zijn spel. Ik heb niets van onrust bij hem gemerkt, maar je merkt sowieso niet zo heel veel aan hem. Dolberg is de overtreffende trap van een koele Scandinaviër, hij laat niet veel merken. Ook niet na afloop in de kleedkamer.'

In het competitieduel met ADO Den Haag mocht Justin Kluivert voor de eerste keer in de basis beginnen, daar waar Bosz ook kan genieten van de jongeling. 'Ik geniet van het ventje. Ik zag voor de wedstrijd toch dat hij een beetje zenuwachtig was, ik had het ook raar gevonden als het niet zo was. Hij begon geweldig en was in een groot deel van de wedstrijd een plaag voor de verdediging van ADO. Hij heeft dreiging, dat zie je in alles. Dat heeft met zijn aannames te maken, maar ook met zijn snelheid en zijn vaardigheid in de kleine ruimte. Bovendien beschikt hij over een goede voorzet.'

Waar Ajax geen kind had aan ADO, kwam het slechts 3 keer tot scoren. Daar waar Bosz lieven had gezien dat Ajax aan het doelsaldo had gewerkt. 'Ik vind dat als je heel vroeg op een 2-0 voorsprong komt, dan moet je door. Dat hebben we ook in de rust tegen elkaar gezegd, maar dan moet het wel gebeuren. Ik weet niet of het een kwestie was van meer gas geven. Volgens mij wilden de jongens echt wel. We hebben genoeg kansen gehad, zeker in de eerste helft. Die moeten er dan gewoon in.'

Reageer op Dolberg scoort weer tegen ADO voor winnend Ajax