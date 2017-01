Marseille maakt eind aan debacle Payet: 29 miljoen

Bij West Ham was de speler al een paar weken uitgerangeerd, aangzien hij in een totale werkweigering ging. De fans kotsten hem uit en een vertrek was de enige oplossing. Hij heeft het vertrek zelf uitgelokt door onder andere niet meer op te komen dagen en niets van zich te laten horen.

Marseille betaald maar liefst 29 miljoen euro voor de komst van de sterspeler van het afgelopen EK voor Frankrijk. Eerder was hij al een basisklant in hetzelfde elftal.

Coach Bilic

Slaven Bilic wist dat dit moment zou gaan komen en heeft er dus ook vrede mee. Ook zonder Payet gaat het redelijk goed de laatste weken en met de nieuwe aankoop Snodgrass van Hull City is de vervanger dus ook al binnen.

Toekomst

Of deze soap nog invloed gaat hebben op de sfeer in het nationale elftal of Marseille is nog niet duidelijk, wel is duidelijk dat Payet beter een tijdje zijn eerstvolgende trip naar Londen kan skippen, aangezien de fans hem niet echt zien zitten.

