Bojan maakt het seizoen niet af bij Stoke maar wordt uitgeleend

Krkic heeft een niet bepaald lekkere tijd achter de rug, blessures en minder speeltijd waren het gevolg maar een verhuurperiode hing niet in de lucht.

Mark Hughes, de coach van Stoke, heeft daar zijn beslissing over gemaakt. Bojan is dus zondagmiddag verhuurd aan FSV Mainz, de huur heeft waarschijnlijk geen optie tot koop. Hoewel dat verder niet bekend is tot nu toe.

Bojan, verre familie van Lionel Messi, zat in het verleden bij Ajax en FC Barcelona. Het verliep niet altijd vlekkeloos.

