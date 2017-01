Het FA Cup duel tegen Wolverhampton Wanderers betekende voor Liverpool einde verhaal in de FA Cup, een wanvertoning. Waar woensdag de weg blokkeerde richting de League Cup finale voor Liverpool, ging het tegen Wolverhampton Wanderers opnieuw mis zaterdag.

'We speelden erg slecht,' waren de woorden van Klopp tegenover BT Sports. 'We begonnen slecht en daarna werd het niet echt beter, dat kon iedereen zien. Er is weinig positiefs te zeggen over deze wedstrijd. Het is lastig uit te leggen.' Binnen een minuut stond Liverpool op achterstand, daar waar het de rust inging met een 0-2 achterstand.

De vroege tegentreffer bracht Liverpool van haar stuk, daar waar de club de klap maar niet te boven kwam. 'We probeerden het wel, maar het was niet goed genoeg. De tweede helft was beter, maar nog slechter spelen was ook onmogelijk. Veel meer heb ik niet te zeggen'

Het lijkt voor Liverpool dan ook een vergooid seizoen, uitschakeling in de League Cup en de FA Cup en een achterstand van 10 punten op het sterke Chelsea in de Premier League. 'We kunnen moeilijk doen alsof er niets is gebeurd, het tegendeel is waar. We mogen het onszelf niet zo lastig maken. Ik ben boos, maar dat is niet genoeg. We moeten onszelf bij elkaar rapen, herstellen en keihard terugslaan.'

Dinsdag wacht de topper tegen Chelsea, daar waar Liverpool zichzelf moet laten zien. 'Als we beter spelen, maken we een kans. Doen we dat niet, dan zijn we kansloos. Maar het is te vroeg om het over de volgende wedstrijd te hebben. We moeten over deze wedstrijd praten, maar wel met de ploeg en niet in het openbaar met jullie.'

Reageer op Dramaweek voor Liverpool compleet na uitschakeling FA Cup