In het FA Cup duel tegen Wycombe Wanderers kwam Tottenham Hotspur goed weg, een 4-3 zege was aan het eind het resultaat. Daar waar oud AZ spits Vicent Janssen belangrijk was en erger voorkwam voor de Londense topclub uit de Premier League.

Waar Tottenham coach Pochettino weinig aandacht besteedde aan de FA Cup, was het te merken met een veredeld B elftal. Daar waar doelman Vorm weer eens onder de lat mocht staat bij Tottenham. Waar Janssen de tweede helft mocht spelen, was hij in de 64e minuut goed voor de benutte strafschop.

Buitenom de benutte strafschop, was de Nederlander net voor tijd goed voor een assist op Seun Hong Ming, die de 4-3 en de winnen de treffer hiermee aantekende voor Tottenham Hotspur.

Reageer op Janssen nu wel goud waard bij invalbeurt in FA Cup