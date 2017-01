Streppel ontkent dat PSV back Poulsen naar Heerenveen komt

In Omrop Fryslan laat SC Heerenveen coach Jurgen Streppel weten dat het een compleet broodje aap verhaal is dat de Friezen in de markt zijn voor PSV back Simon Poulsen. 'Het gaat niet gebeuren,' laat coach Jurgen Streppel weten tegenover de Omroep.

Waar de overbodige back bij PSV op het zijspoor is belandt, lijkt SC Heerenveen dus niet zijn redder in nood te zijn.

