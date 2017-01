Gudelj legt uit: 'Bosz bedonderde de boel bij Ajax'

In gesprek met De Telegraaf komt Gudelj met tekst en uitleg over zijn transfer naar China en wat er loos is bij Ajax. 'Het ligt niet aan mij, maar vooral aan Ajax vind ik.' Waar Frank de Boer het in hem zag zitten, was dat met Bosz absoluut niet het geval. 'Ik denk dat ik bij het behalen van de Champions League bepaalde wedstrijden had kunnen spelen, waarin ik mijn specifieke kwaliteiten had kunnen tonen.'

Gudelj laat weten dat wanneer Ajax de Champions League had weten te halen, hij zijn kwaliteiten beter had kunnen laten zien. 'Nu speelt Ajax in de competitie en zelfs Europa League eigenlijk alleen maar duels die je met mooi voetbal kunt winnen, zonder duelkracht.'

Bosz verpestte het voor mij

Dat Gudelj het erna niet kon opbrengen op zijn tijd te doden op de bank, vindt de middenvelder voornamelijk een miscommunicatie en hij legt de schuld neer bij Bosz. 'Ja, en dat neem ik hem kwalijk. Dit heeft mijn verhouding met de fans verpest.'

Mentale tik

De reserverol die Gudelj had, knakte hem mentaal. 'Ik heb altijd gezegd dat ik er zou staan als de trainer of spelersgroep me nodig had. Maar zolang ik met mijn reserverol worstelde, vond de trainer het beter dat ik er niet bij zat, moest ik zelfs met Jong Ajax trainen.'

Niet het hele verhaal gehoord

Waar de buitenwereld en de Ajax supporters een vertekend beeld hebben gekregen van Gudelj, baalt de middenvelder hier enorm van. Dat niet iedereen het complete verhaal heeft gehoord doet hem pijn, 'Het lag meer aan Ajax dan aan mij dat ik richting de uitgang ging. Doordat een aantal onwaarheden over me in de media werd geroepen, kreeg ik de fans tegen me en was het onmogelijk om me terug te knokken. Daardoor was er maar één weg: vertrekken.'

