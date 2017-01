Russisch Zenit biedt 14 miljoen op PSV middenvelder Pröpper

Maar het Russische Zenit laat zich niet makkelijk wegzetten en komt opnieuw met een verbeterd bod naar Eindhoven. Het lijkt erop dat Zenit met 14 miljoen over de brug wil komen om de smaakmaker weg te kapen bij PSV, dan nu opnieuw een weerwoord moet gaan geven.

Waar het bod van 14 miljoen eentje is om serieus over na te denken, betaalde PSV in 2015 nog een slordige 4,5 miljoen en kunnen de Eindhovenaren de middenvelder opnieuw met flinke winst doorverkopen. Het woord is nu aan PSV, wat een weerwoord moet geven op het uitgebrachte bod.

