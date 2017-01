West Ham haalt met Snodgrass vervanger Payet binnen

Waar Snodgrass in Londen bij West Ham een contract ondertekend wat hem tot 2020 in Londen houdt, speelt de club hiermee in op de vertrekwens van de Fransman Payet. Waar de transfer al even in de wandelgangen klonk, leek ook het Engelse Burnley in de race voor Snodgrass.

Voor Hull City is het een fikse domper, de aanvallende middenvelder was dit seizoen al goed voor 7 goals en drie assists. Met de komst lijkt West Ham al afscheid te hebben genomen van Payet, die dezelfde eigenschappen als Snodgrass vertoont.

