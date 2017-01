De wedstrijd maandag met het beloftenelftal van Feyenoord, is voor doelman Vermeer het eerste optreden dit seizoen. Waar de oud goalie van Ajax in de voorbereiding op dit seizoen een ernstige achillespeesblessure opliep, is hij nu pas hersteld van deze kwetsuur.

Waar Feyenoord snel handelde na de blessure van Vermeer, wist het Jones binnen te halen als stand in voor Vermeer. Waar Jones een rots in de branding is geworden voor Feyenoord, wordt het een lastige keuze voor oefenmeester Van Bronckhorst wanneer Vermeer topfit is.

Reageer op Vermeer vergroot luxeprobleem Van Bronckhorst